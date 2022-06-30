Edinilen bilgiye göre, saat 16.00 sıralarında Ankara- Niğde otobanında seyir halinde olan Rahman Y. (35) idaresindeki 34 CNF 345 plakalı otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bariyerlere çarptı. Kazada otomobilin sürücüsü Rahman Y. yaralandı. Olay yerine çağrılan ambulansla Kulu Devlet Hastanesine kaldırılan yaralı sürücü tedavi altına alındı. - KONYA

Kaynak: İHA

Ankara, Konya, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Kontrolden çıkan otomobil bariyerlere çarptı: 1 yaralı - Son Dakika

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