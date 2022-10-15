Edinilen bilgilere göre kaza, Sungurlu- Kırıkkale karayolunun 2. kilometresinde meydana geldi. Sungurlu'dan Ankara istikametine seyir halinde olan 35 AEG 516 plakalı otomobil, kayganlaşan yolda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak bariyerlere çarptı. Kazada yaralanan sürücü, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Sungurlu Devlet Hastanesi 'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kaynak: İHA

Sungurlu, Çorum, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Kontrolden çıkan otomobil bariyerlere çarptı: 1 yaralı - Son Dakika

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