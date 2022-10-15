Kontrolden çıkan otomobil bariyerlere çarptı: 1 yaralı - Son Dakika
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Kontrolden çıkan otomobil bariyerlere çarptı: 1 yaralı

15.10.2022 10:58
Kontrolden çıkan otomobil bariyerlere çarptı: 1 yaralı

Çorum'un Sungurlu ilçesinde kontrolden çıkan otomobilin bariyerlere çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Çorum'un Sungurlu ilçesinde kontrolden çıkan otomobilin bariyerlere çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre kaza, Sungurlu- Kırıkkale karayolunun 2. kilometresinde meydana geldi. Sungurlu'dan Ankara istikametine seyir halinde olan 35 AEG 516 plakalı otomobil, kayganlaşan yolda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak bariyerlere çarptı. Kazada yaralanan sürücü, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Sungurlu Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili soruşturmanın devam ettiği öğrenildi. - ÇORUM

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Kaynak: İHA

Sungurlu, Çorum, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Kontrolden çıkan otomobil bariyerlere çarptı: 1 yaralı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Kontrolden çıkan otomobil bariyerlere çarptı: 1 yaralı - Son Dakika
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