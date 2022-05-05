Kontrolden çıkan otomobil bariyerlere çarptı; 1'i çocuk 3 kişi yaralandı - Son Dakika
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Kontrolden çıkan otomobil bariyerlere çarptı; 1'i çocuk 3 kişi yaralandı

05.05.2022 10:26
Kontrolden çıkan otomobil bariyerlere çarptı; 1'i çocuk 3 kişi yaralandı

Bilecik'te seyir halindeyken kontrolden çıkan otomobil bariyerlere çarptı, kazada 1'i çocuk 3 kişi yaralandı.

Bilecik'te seyir halindeyken kontrolden çıkan otomobil bariyerlere çarptı, kazada 1'i çocuk 3 kişi yaralandı.

Alınan bilgilere göre; Bilecik-Bozöyük D-650 kara yolu üzerinde seyir halinde bulunan Ali Ş. (35) yönetimindeki 34 CMN 832 plakalı otomobil, Karaköy yol ayrımında havanın yağışlı ve yolun kaygan olması sebebiyle kontrolden çıkınca yolun sağ tarafında bariyerlere çarparak durabildi. Kaza araç sürücü Ali Ş. ve araçta yolcu olarak bulunan eşi Rumeysa Ş. (30) ile 1 yaşındaki çocukları Pere Ş. yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından kontrol amaçlı hastaneye sevk edildi. Yaralıların sağlık durumun iyi olduğu öğrenilirken, polis kazayla ilgili inceleme başlattı. - BİLECİK

Kontrolden çıkan otomobil bariyerlere çarptı; 1'i çocuk 3 kişi yaralandı
Kontrolden çıkan otomobil bariyerlere çarptı; 1'i çocuk 3 kişi yaralandı
Kontrolden çıkan otomobil bariyerlere çarptı; 1'i çocuk 3 kişi yaralandı
Kontrolden çıkan otomobil bariyerlere çarptı; 1'i çocuk 3 kişi yaralandı

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Otomobil, Tragger, Karaköy, Bilecik, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Kontrolden çıkan otomobil bariyerlere çarptı; 1'i çocuk 3 kişi yaralandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Kontrolden çıkan otomobil bariyerlere çarptı; 1'i çocuk 3 kişi yaralandı - Son Dakika
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