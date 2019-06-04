Son Dakika Haberleri: Kontrolden çıkan otomobil bariyerlere çarptı: 2 ölü
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Kontrolden çıkan otomobil bariyerlere çarptı: 2 ölü

18 dakika önce

Anadolu Otoyolu Düzce kesiminde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi öldü.

Kontrolden çıkan otomobil bariyerlere çarptı: 2 ölü, System.String[]
Anadolu Otoyolu Düzce kesiminde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi öldü.
Alınan bilgiye göre, otoyolun Ankara istikametinde seyreden Öznur Emanetoğlu (26) idaresindeki 34 RD 160 plakalı otomobil, Büyük Melen Köprüsü mevkisinde kontrolden çıkarak bariyerlere çarptı.
Bariyerleri parçalayarak refüjde duran aracın motoru, çarpmanın etkisiyle yerinden çıkarak otomobilden 10 metre uzağa fırladı.
İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekipleri, hurdaya dönen otomobilin sürücüsü ile araçta bulunan Murat Emanetoğlu'nun (39) hayatını kaybettiğini belirledi.
Ekiplerin çalışmalarını sürdürdüğü otoyolun Ankara istikametinde ulaşım, kontrollü olarak sağlanıyor.
Bu arada kaza mahalline saçılmış çocuk eşyalarının olduğunu fark eden ekipler, otomobilin altında çocuk olma ihtimaline karşı aracı çekiciyle kaldırmak için kent merkezinden vinç getirilmesini bekliyor.
Öte yandan aracın hız göstergesinin 150 kilometrede takılı kaldığı görüldü.
Haber Yayın Tarihi : 04.06.2019 08:03 Kaynak: AA
Düzce, Anadolu Otoyolu, Güncel
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