Kontrolden çıkan otomobil bariyerlere saplandı: 1 yaralı - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Kontrolden çıkan otomobil bariyerlere saplandı: 1 yaralı - Son Dakika

Kontrolden çıkan otomobil bariyerlere saplandı: 1 yaralı

6 saat önce

Bayrampaşa O-3 Otoyolu'nda kontrolden çıkan otomobil bariyerlere ok gibi saplandı.

Kontrolden çıkan otomobil bariyerlere saplandı: 1 yaralı, System.String[]

Bayrampaşa O-3 Otoyolu'nda kontrolden çıkan otomobil bariyerlere ok gibi saplandı. Kazada sürücü yara almadan kurtulurken, yanındaki kadın yolcu hafif yaralandı.


Kaza, saat 00.30 sularında Bayrampaşa O-3 Otoyolu Aksaray istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Aksaray istikametine seyir halinde olan Gökhan Yavuz idaresindeki 34 BVH 816 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan otomobil bariyerlere ok gibi saplandı. Otomobil bariyerleri yaklaşık 5 metre boyunca parçaladı.


Kazada sürücü yara almadan kurtulurken, yanındaki ismi henüz belirlenemeyen kadın yolcu ise hafif yaralandı.


Kazanın haber verilmesi üzerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralı kadını ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırdı. Polis ekipleri ise, çevrede güvenlik önlemi alarak, trafiği tek şeritten sağladı.


Kaza yapan araç çekici yardımıyla kaldırılırken, araç ve bariyer parçaları belediyenin temizlik ekiplerince kaldırıldı. Temizlik çalışmalarının ardından trafik normale döndü.


Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı. - İSTANBUL

Bayrampaşa, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 01.02.2020 01:59 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

Erzincan'da yolcu otobüsü devrildi, yaralılar var (1)
Otobüs, talihsiz kadını altına alıyordu! Kaza anı kamerada İngiltere'de iki kişide koronavirüs tespit edildi Bitki çayı içirerek 100 bin liralık aracını çaldılar

Son Dakika Haberleri

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.02.2020 08:15:10. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Kontrolden çıkan otomobil bariyerlere saplandı: 1 yaralı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]