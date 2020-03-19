Kontrolden çıkan otomobil bariyerlere vurarak durabildi - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Kontrolden çıkan otomobil bariyerlere vurarak durabildi - Son Dakika

Kontrolden çıkan otomobil bariyerlere vurarak durabildi

7 saat önce

Bilecik'te kontrol çıkan otomobil bariyerlere vurarak durabildi.

Kontrolden çıkan otomobil bariyerlere vurarak durabildi, System.String[]

Bilecik'te kontrol çıkan otomobil bariyerlere vurarak durabildi. Kazada araç sürücüsü yaralandı.


Alınan bilgilere göre; Bilecik'ten İstasyon Mahallesine istikametine seyir halindeki 34 BZT 908 plakalı otomobilin sürücüsü Abdülkadir Kaya (19), TOKİ rampasında aracının direksiyon hakimiyeti kaybetti. Kontrolden çıkan otomobil yolun sağ tarafında bulunan bariyerlere çarptıktan sonra yan yatarak durabildi. Kazada araç sürücü yaralanırken, yaralı olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Bilecik Devlet Hastanesine kaldırıldı.


Polis kazayla ilgili soruşturma başlatırken, yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. - BİLECİK

Bilecik, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 19.03.2020 11:15 Kaynak: İHA

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