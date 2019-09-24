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Kontrolden çıkan otomobil benzin istasyonuna daldı: 2 yaralı

27 dakika önce

Zonguldak-Alaplı Yalı Kavşağı yolunda kontrolden çıkan otomobil petrol istasyonuna dalarak park halindeki otomobillere çarparak durabildi.

Kontrolden çıkan otomobil benzin istasyonuna daldı: 2 yaralı, System.String[]

Zonguldak- Alaplı Yalı Kavşağı yolunda kontrolden çıkan otomobil petrol istasyonuna dalarak park halindeki otomobillere çarparak durabildi. Kazada 2 kişi yaralanırken kaza anı kameralara yansıdı.


Akçakoca istikametinden Ereğli'ye seyir halinde olan Ferhat K. (22) yönetimindeki 67 TK 319 plakalı otomobil, bir anda kontrolden çıkarak karayolunun sağındaki petrol istasyonuna daldı. İddiaya göre hızlı olan otomobil ilk önce petrol istasyonundaki park halinde olan 5 otomobile sonra akaryakıt binasına çarparak durabildi. Otomobilin benzin dolum pompalarına yaklaşık 3 metre kala durması olası bir faciayı önledi.


Kazanın etkisiyle sürücü Ferhat K. (22) ile araçta bulunan Enes G. (26) araçta sıkıştı. Çevredekilerin kazayı haber vermesi üzerine olay yerine gelen 112 acil servis ekipleri, yaralılara ilk müdahaleyi araç içerisinde yaptı.


Olay yerine çağrılan Alaplı Belediyesi itfaiye ekipleri de araçtakileri sıkıştıkları yerden uzun çalışmalar sonucu çıkardı. Yaralılar, kaza yerine sevk edilen ambulanslarla Ereğli Devlet Hastanesi acil servisine kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilirken, aracın akaryakıt pompasının çarpmaması olası bir faciayı önledi.


Kaza akaryakıt istasyonunun güvenlik kamerasına anbean yansıdı. Görüntülerinde otomobilin akaryakıt istasyonunda bulunan park halindeki 5 otomobile çarptığı ve benzin istasyonunda çalışanların otomobilin altında kalmaktan son anda kurtulduğu görülüyor.


Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - ZONGULDAK

Zonguldak, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 24.09.2019 09:45 Kaynak: İHA
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