Kontrolden çıkan otomobil beton bariyerlere çarptı, 2 kişi yaralandı - Son Dakika
Üye Girişi

Kontrolden çıkan otomobil beton bariyerlere çarptı, 2 kişi yaralandı

18.06.2022 17:24
Kontrolden çıkan otomobil beton bariyerlere çarptı, 2 kişi yaralandı

Bilecik'te seyir halinde kontrolden çıkan otomobil yolun sağ tarafındaki beton bariyerlere çarparak durabildi.

Bilecik'te seyir halinde kontrolden çıkan otomobil yolun sağ tarafındaki beton bariyerlere çarparak durabildi. Kazada 2 kişi yaralandı.

Alınan bilgilere göre; Bilecik- Bozüyük D-650 karayolu üzerinde seyir halinde bulunan 34 YL 8978 plakalı otomobil sürücü Hakan Çolak, Erşan Et mevkiine geldiği esnada aracın direksiyon hakimi,yetini kaybetti. Kontrolden çıkan otomobil yolun sağ tarafındaki beton bariyerlere çarparak durabildi. Kazada araç içinde yolcu olarak bulunan Seçil Çolak (43) ve Taha Çolak (22) yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Yaralıların hayati tehlikesi olmadığı öğrenilirken, jandarma kazayla ilgili inceleme başlattı. - BİLECİK

YORUMLAR
500
Özel kesimhanede toplu kurban kesimi için izin şart Özel kesimhanede toplu kurban kesimi için izin şart Son Dakika | Delil yetersizliğinden serbest kaldığı davada müebbet hapis cezası aldı Son Dakika | Delil yetersizliğinden serbest kaldığı davada müebbet hapis cezası aldı
Kaynak: İHA

Hakan Çolak, Bilecik, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Kontrolden çıkan otomobil beton bariyerlere çarptı, 2 kişi yaralandı - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
01:04 Ehliyetsiz motosiklet sürücüsünün polisi ikna çabası: Amcam da polis, ne olur ceza yazmayın
00:44 Meteoroloji 5 ilimiz için sağanak yağış uyarısında bulundu
00:15 İki köpeğin kavgasını ayırmak yerine kendi köpeklerini korumak için diğerini döverek öldürdüler
00:05 Kesinleşmiş 104 yıl hapis cezası olan firari hükümlü İzmir'de yakalandı
23:44 Arınç'la tartışma yaşayan Metiner'e MHP Genel Başkanı Bahçeli'den destek geldi
23:42 Meksika'da korkunç kaza! Yolcu otobüsü devrildi: 9 kişi hayatını kaybetti, 28 kişi ise yaralandı
23:27 Diyarbakır'da MHP'ye operasyon düzenlendi! İl Başkanı cinsel istismar suçundan tutuklandı
22:48 Norveçlilerin Türkiye'ye kimlikle seyahat edebileceğine yönelik iddialar sonrası Dışişleri açıklama yaptı: Anlaşma yok, düzenleme var
22:23 Zeynep Kamil Hastanesi "cinsiyet değiştirme ameliyatı" iddialarına yanıt verdi: Tamamen asılsız
22:21 Bursa Belediye Başkanı Alinur Aktaş'tan seçimlerle ilgili dikkat çeken çıkış: Cumhurbaşkanı Erdoğan ilk turda kazanacak
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.06.2022 17:30:34. #1.13#
SON DAKİKA: Kontrolden çıkan otomobil beton bariyerlere çarptı, 2 kişi yaralandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement