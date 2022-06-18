Alınan bilgilere göre; Bilecik- Bozüyük D-650 karayolu üzerinde seyir halinde bulunan 34 YL 8978 plakalı otomobil sürücü Hakan Çolak , Erşan Et mevkiine geldiği esnada aracın direksiyon hakimi,yetini kaybetti. Kontrolden çıkan otomobil yolun sağ tarafındaki beton bariyerlere çarparak durabildi. Kazada araç içinde yolcu olarak bulunan Seçil Çolak (43) ve Taha Çolak (22) yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Yaralıların hayati tehlikesi olmadığı öğrenilirken, jandarma kazayla ilgili inceleme başlattı. - BİLECİK

Kaynak: İHA

Hakan Çolak, Bilecik, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Kontrolden çıkan otomobil beton bariyerlere çarptı, 2 kişi yaralandı - Son Dakika

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