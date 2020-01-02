Kontrolden çıkan otomobil beton direğe çarptı - Son Dakika
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Kontrolden çıkan otomobil beton direğe çarptı

6 saat önce

Eskişehir'de, kontrolden çıkan otomobilin beton aydınlatma direğine çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Kontrolden çıkan otomobil beton direğe çarptı, System.String[]

Eskişehir'de, kontrolden çıkan otomobilin beton aydınlatma direğine çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.


Olay, Orta Mahalle Yücezafer Sokakta yaşandı. Alınan bilgilere göre; dün sabah 08.15 sıralarında O.T. (20) idaresindeki 26 E 0997 plakalı otomobili yokuş olan sokaktan aşağı doğru seyrederken, henüz belirlenemeyen bir nedenle araç kontrolden çıkarak kaldırım üstündeki beton direğe çarptı. Çarpmanın etkisiyle adeta hurdaya dönen araçta, sürücü O.T. ile otomobilde yolcu olarak bulunan T.Y. (24) ve G.B. (20) yaralandı. Araçta sıkışan yaralılar, olay yerinde intikal eden itfaiye ekiplerince, çıkarılarak 112 Acil Sağlık ekiplerine teslim edildi.


Polis kazayla ilgili soruşturma başlatırken, yaralı O.T. ve T.Y. Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine, G.B. ise Şehir Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. - ESKİŞEHİR

Orta Mahalle, Eskişehir, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 02.01.2020 05:27 Kaynak: İHA
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