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Kontrolden çıkan otomobil çaya uçtu: 3 yaralı

1 saat önce

Kontrolden çıkan otomobil çaya uçtu: 3 yaralıERZURUM - Erzurum'un Uzundere ilçesinde meydana gelen trafik kazasında sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil çaya uçtu.

Kontrolden çıkan otomobil çaya uçtu: 3 yaralı
ERZURUM - Erzurum'un Uzundere ilçesinde meydana gelen trafik kazasında sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil çaya uçtu. Kazada otomobilde bulunan 3 kişi yaralandı.
Edinilen bilgiye göre, Erzurum istikametinden Tortum Şelalesi mevkiine seyahat etmekte olan Emin Turan yönetimindeki 34 AF 3777 plakalı araç, kontrolü kaybedilerek yol kenarındaki çaya uçtu. Kazada araçta bulunan 3 kişi hafif sıyrıklarla kurtuldular. Kaza sonrası otomobilde bulunan yaralılar araç suya batmadan kıyıya ulaşmayı başardılar.
Kazanın ardından olay yerine sağlık ekipleri ve itfaiye sevk edildi. Çaydaki araç uzun uğraşlar sonucu kepçe yardımı ile kıyıya çıkartıldı.
Kontrolden çıkan otomobil çaya uçtu: 3 yaralı
Haber Yayın Tarihi : 07.06.2019 12:19 Kaynak: İHA
Uzundere, Erzurum, 3. Sayfa
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