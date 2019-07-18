Kontrolden çıkan otomobil dere yatağına düştü
3 saat önce
Denizli'de kontrolden çıkarak takla atıp dere yatağına düşen otomobilde bir kişi yaralandı.
Denizli Haber Yayın Tarihi: 18.07.2019 04:01 Kaynak: İHA
'de kontrolden çıkarak takla atıp dere yatağına düşen otomobilde bir kişi yaralandı.
Edinilen bilgilere göre, kaza Çameli
ilçesi Gökçeyaka Mahallesi'nde meydana geldi. Ayşe C.'nin kullandığı 20 E 2862 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak takla atıp dere yatağına düştü. Kazada otomobil sürücüsü yaralandı. Sürücü olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından 112 Acil servis ambulansı ile hastaneye kaldırıldı. Ayşe C.'nin hayati tehlikesinin bulunmadığı, olayla ilgili soruşturma başlatıldığı bildirildi. - DENİZLİ
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