Son Dakika Haberleri: Kontrolden çıkan otomobil dere yatağına düştü
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Kontrolden çıkan otomobil dere yatağına düştü

3 saat önce

Denizli'de kontrolden çıkarak takla atıp dere yatağına düşen otomobilde bir kişi yaralandı.

Kontrolden çıkan otomobil dere yatağına düştü, System.String[]
Denizli'de kontrolden çıkarak takla atıp dere yatağına düşen otomobilde bir kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, kaza Çameli ilçesi Gökçeyaka Mahallesi'nde meydana geldi. Ayşe C.'nin kullandığı 20 E 2862 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak takla atıp dere yatağına düştü. Kazada otomobil sürücüsü yaralandı. Sürücü olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından 112 Acil servis ambulansı ile hastaneye kaldırıldı. Ayşe C.'nin hayati tehlikesinin bulunmadığı, olayla ilgili soruşturma başlatıldığı bildirildi. - DENİZLİ
Denizli, Çameli, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 18.07.2019 04:01 Kaynak: İHA
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