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Kontrolden çıkan otomobil dere yatağına uçtu; 3 yaralı - Son Dakika

Kontrolden çıkan otomobil dere yatağına uçtu; 3 yaralı

18.02.2022 21:47
Kontrolden çıkan otomobil dere yatağına uçtu; 3 yaralı

MANİSA'nın Kula ilçesinde, yağışlı havanın etkisiyle kontrolden çıkan otomobil dere yatağına uçtu.

MANİSA'nın Kula ilçesinde, yağışlı havanın etkisiyle kontrolden çıkan otomobil dere yatağına uçtu. Kazada 3 kişi yaralandı

Kaza saat 19.00 sıralarında İzmir- Ankara D300 karayolu Yurtbaşı Mahalle kavşağında meydana geldi. Uşak istikametinden İzmir yönüne seyir halinde olan Mustafa Kayaarslan idaresindeki 45 AAK 202 plakalı otomobil, yağışlı havanın da etkisiyle kayganlaşan yolda kontrolden çıktı. Savrulan otomobil, yolun sağ tarafında bulunan dere yatağına uçtu. Ters dönen otomobilden kendi imkanlarıyla çıkan sürücü Mustafa Kayaarslan ile yolcu olarak bulunan Mürüvvet Kayaarslan ve Yusuf Kayaarslan yaralandı. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine ambulans ve jandarma ekipleri sevk edildi. İlk müdahaleleri olay yerinde yapılan yaralılar, Kula Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenirken kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.


Kontrolden çıkan otomobil dere yatağına uçtu; 3 yaralı
Kontrolden çıkan otomobil dere yatağına uçtu; 3 yaralı
Kontrolden çıkan otomobil dere yatağına uçtu; 3 yaralı
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Otomobil, Ankara, Uşak, Kaza, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Kontrolden çıkan otomobil dere yatağına uçtu; 3 yaralı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Kontrolden çıkan otomobil dere yatağına uçtu; 3 yaralı - Son Dakika
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