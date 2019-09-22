Son Dakika Haberleri: Kontrolden çıkan otomobil dere yatağına uçtu: 5 yaralı
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Kontrolden çıkan otomobil dere yatağına uçtu: 5 yaralı

1 saat önce

Kontrolden çıkan otomobil dere yatağına uçtu: 5 yaralıKAYSERİ - Kayseri'de kontrolden çıkan aracın dere yatağına uçması sonucunda 5 kişi yaralandı.

Kontrolden çıkan otomobil dere yatağına uçtu: 5 yaralı

KAYSERİ - Kayseri'de kontrolden çıkan aracın dere yatağına uçması sonucunda 5 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre Kayseri'nin Yahyalı ilçesine bağlı Sazak mevkii yakınlarında Ömer U.'nu kullandığı 41 UD 011 plakalı otomobil, direksiyon hakimiyetinin kaybolması sonucunda dere yatağına uçtu. Kazayı gören vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine çok sayıda ambulans ve jandarma ekibi sevk edildi.

Olay yerine kısa sürede gelen 112 ekipleri, yaralılara ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı. Jandarma ekipleri ve vatandaşların da yardımı ile dere yatağından çıkarılan yaralılar Yahyalı Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Yetkililer, kaza ile ilgili olarak işlem başlatıldığını bildirdi.

Kontrolden çıkan otomobil dere yatağına uçtu: 5 yaralı

Yahyalı, Kayseri, Yerel

Haber Yayın Tarihi: 22.09.2019 11:04 Kaynak: İHA
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