Kontrolden çıkan otomobil dereye devrildi: 4 yaralı - Son Dakika

Çevredekilerin haber vermesi üzerine bölgeye 112 Acil Servis , UMKE, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Kazada sürücü ile otomobilde bulunan 3 kişi yaralandı.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: AA

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