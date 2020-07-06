Kontrolden çıkan otomobil dereye devrildi: 4 yaralı - Son Dakika

Kontrolden çıkan otomobil dereye devrildi: 4 yaralı

Muğla'nın Marmaris ilçesinde otomobilin dereye devrilmesi sonucu 4 kişi yaralandı.

Muğla'nın Marmaris ilçesinde otomobilin dereye devrilmesi sonucu 4 kişi yaralandı.

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Ali Taşkın yönetimindeki 16 BAM 48 plakalı otomobil, Muğla-Marmaris kara yolunun Taşhan mevkisinde sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak su bulunmayan dereye devrildi.

Kazada sürücü ile otomobilde bulunan 3 kişi yaralandı.

Çevredekilerin haber vermesi üzerine bölgeye 112 Acil Servis, UMKE, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Araçta sıkışan kişi itfaiye ekiplerince güçlükle çıkarıldı.

Yaralılar, sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından Marmaris Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Ali Taşkın, Marmaris, Muğla, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 06.07.2020 11:33 Kaynak: AA

Son Dakika 3. Sayfa Kontrolden çıkan otomobil dereye devrildi: 4 yaralı - Son Dakika
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