Kontrolden çıkan otomobil dereye uçtu; 1 yaralı - Son Dakika
Üye Girişi

Kontrolden çıkan otomobil dereye uçtu; 1 yaralı

24.02.2022 10:46
Kontrolden çıkan otomobil dereye uçtu; 1 yaralı

Manisa'nın Kula ilçesinde yağışlı havanın da etkisiyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkan otomobil takla atarak dereye uçtu.

Manisa'nın Kula ilçesinde yağışlı havanın da etkisiyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkan otomobil takla atarak dereye uçtu. Araç içerisinden kendi imkanları ile çıkan yaralı, hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kaza, saat 08.30 sıralarında İzmir- Ankara D300 karayolu Yurtbaşı Mahallesi yakınlarındaki Gediz Köprüsü'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Uşak'tan İzmir istikametine seyir halinde olan Hüseyin K. (54) 35 R 0871 plakalı otomobil, yağışlı havanın da etkisiyle kayganlaşan yolda sürücüsünün kontrolünden çıktı. Karayolunda savrulan otomobil takla atarak yolun sol tarafında bulunan dereye uçtu. Araç içerisinde kendi imkanları ile çıkan sürücüsü, olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince ilk müdahalesi yapılarak Kula Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada tedavi altına alınan yaralının durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Öte yandan kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı. - MANİSA

Kontrolden çıkan otomobil dereye uçtu; 1 yaralı
Kontrolden çıkan otomobil dereye uçtu; 1 yaralı
Kontrolden çıkan otomobil dereye uçtu; 1 yaralı
Kontrolden çıkan otomobil dereye uçtu; 1 yaralı

YORUMLAR
500
Son dakika haber | Büyükçekmece'de iki aracın kafa kafaya çarpıştığı kaza kamerada Son dakika haber | Büyükçekmece'de iki aracın kafa kafaya çarpıştığı kaza kamerada Büyükçekmece'de virajı alamayan otomobil böyle devrildi Büyükçekmece'de virajı alamayan otomobil böyle devrildi

Otomobil, Tragger, Manisa, Kaza, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Kontrolden çıkan otomobil dereye uçtu; 1 yaralı - Son Dakika


Son Dakika
10:47 İnsanlar Ukrayna'yı terk ediyor! Sabah saatlerinde Polonya'ya kaçış başladı!
10:40 Saldırı emri 3 gün önce mi verildi? Putin'in videosundaki detaylar dikkat çekti
10:30 Ukrayna'da Rus bombardımanı altındaki Türk öğrenciler dehşeti anlattı: En büyüğümüz 22 yaşında, tepemizden füzeler geçiyor!
10:17 Sedat Peker iade talebine ne dedi? "Hükümetin şahsıma duyduğu aşırı sevgi..."
10:09 Yasemin Özilhan yalan haberlere ateş püskürdü: O kremi tavsiye de etmem kullanmam da
10:00 Saldırıdan önce Putin ne çağrısı yaptı? Ukrayna yönetimini Neonazi olmakla suçladı ve "Hitler'e karşı bunun için savaşmadık" dedi
10:00 'Evim' mağdurlarının talebi karşılık buldu! TMSF alacaklarının bir bölümünü karşılayacak
09:58 Gözyaşları içinde yalvardı! BM Genel Sekreteri: Yüzyılın en büyük savaşını başlatmayın
09:52 Ukrayna, "Savaş uçağını düşürdük" dedi, Rusya yalanladı
09:48 Rusya bombaladı, piyasalar hemen tepki gösterdi! Dolar 14 lirayı, altın 900 lirayı aştı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.02.2022 10:53:28. #1.12#
SON DAKİKA: Kontrolden çıkan otomobil dereye uçtu; 1 yaralı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement