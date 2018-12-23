Son Dakika Haberleri: Kontrolden Çıkan Otomobil Dereye Uçtu: 3 Yaralı

Kontrolden Çıkan Otomobil Dereye Uçtu: 3 Yaralı

1 saat önce

Bolu'da yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkarak dereye uçan otomobildeki 3 kişi yaralandı.

Kontrolden Çıkan Otomobil Dereye Uçtu: 3 Yaralı, System.String[]
Bolu'da yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkarak dereye uçan otomobildeki 3 kişi yaralandı.

Kaza, saat 19.00 sıralarında Bolu- Mudurnu yolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Mudurnu'dan Bolu kent merkezi istikametine seyir halinde olan Murat Yaman'ın kullandığı 14 BY 208 plakalı otomobil, yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkarak yol kenarındaki dereye uçtu. Kazada, otomobilde bulunan sürücü ile araçtaki Barış Yaman ve Buğra Yaman yaralandı. İhbar üzerine olay yerine 112 Sağlık, itfaiye ve UMKE ekipleri sevk edildi. Dereye uçan otomobilden çıkarılan yaralılar olay yerine sevk edilen 112 Sağlık ekiplerinin ilk müdahalelerinin ardından İzzet Baysal Devlet Hastanesi Tıp Fakültesi Acil Servisi'ne kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - BOLU

»  »      Haber Yayın Tarihi : 23.12.2018 07:59 Kaynak: İHA

Mudurnu, Bolu, 3. Sayfa
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