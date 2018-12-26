Kontrolden Çıkan Otomobil Devrildi 1 Yaralı
1 saat önce
Aydın'ın Nazilli ilçesinde, kontrolden çıkan otomobil önce refüje çarptı, daha sonrada takla attı.
Aydın
'ın Nazilli
ilçesinde, kontrolden çıkan otomobil önce refüje çarptı, daha sonrada takla attı. Meydana gelen kazada otomobilde sıkışan sürücü Sedat Aktakka (36) yaralandı.
Kaza, Zafer Mahallesi Ordu Caddesi Kırlı
Kahveleri mevkiinde gece saatlerinde meydana geldi. Sedat Aktakka (36) yönetimindeki 09 R 3497 plakalı otomobil, 4.Sokak'tan Ordu Caddesi'ne dönmek istediği sırada orta refüje çarptı, çarpmanın etkisiyle kontrolden çıkan otomobil devrildi. Kazada, otomobil sürücüsü Aktakka otomobil içerisinde sıkışarak yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Aydın Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı itfaiye ekiplerinin uğraşları sonucunda sürücü Aktakka otomobil içerisinden çıkartıldı. Sağlık ekipleri tarafından ambulansa alınan Sedat Aktakka, Nazilli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Öte yandan, devrilen otomobil, çekici ve itfaiye ekiplerinin yardımıyla yoldan kaldırıldı. Aracın kaldırılmasıyla yol yeniden ulaşıma açıldı. Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.
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Haber Yayın Tarihi : 26.12.2018 04:18 Kaynak: DHA
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