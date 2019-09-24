Kontrolden çıkan otomobil devrildi: 1 yaralı
9 dakika önce
ADIYAMAN'da, kontrolden çıkan otomobilin tarlaya devrilmesi sonucu meydana gelen kazada sürücü Resul Yörük yaralandı.
Haber Yayın Tarihi: 24.09.2019 07:08 Kaynak: DHA
ADIYAMAN'da, kontrolden çıkan otomobilin tarlaya devrilmesi sonucu meydana gelen kazada sürücü Resul Yörük yaralandı.
Kaza, akşam saatlerinde, Kahta- Adıyaman
yolunun 30'uncu kilometresinde meydana geldi. Resul Yörük yönetimindeki 34 EC 2867 plakalı otomobil sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu takla atıp yol kenarındaki tarlaya devrildi. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Gelen itfaiye ekipleri otomobilde sıkışan Yörük'ü çıkardı. Sağlık görevlilerince ilk müdahalesi yapılan Yörük, ardından Adıyaman Üniversitesi
Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan Yörük'ün sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.
Kocadan, hamile eşine şiddete mahalleli izin vermedi! O anlar kamerada Şehit Teğmen Fikret Dinçer'in cenazesinde göz yaşartan anlar: Bak kızım bu senin baban Cumhurbaşkanı Erdoğan BM Genel Kurulu'nda liderlere seslendi: Aylan bebeği dünya çok çabuk unuttu İYİ Parti Lüleburgaz İlçe Başkanı Sibel Pişkin istifa etti