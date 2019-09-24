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Kontrolden çıkan otomobil devrildi 1 yaralı

47 dakika önce

Kontrolden çıkan otomobil devrildi 1 yaralıAdıyaman'da, kontrolden çıkan otomobilin tarlaya devrilmesi sonucu meydana gelen kazada sürücü Resul Yörük yaralandı.

Kontrolden çıkan otomobil devrildi 1 yaralı

Adıyaman'da, kontrolden çıkan otomobilin tarlaya devrilmesi sonucu meydana gelen kazada sürücü Resul Yörük yaralandı.

Kaza, akşam saatlerinde, Kahta-Adıyaman yolunun 30'uncu kilometresinde meydana geldi. Resul Yörük yönetimindeki 34 EC 2867 plakalı otomobil sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu takla atıp yol kenarındaki tarlaya devrildi. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Gelen itfaiye ekipleri otomobilde sıkışan Yörük'ü çıkardı. Sağlık görevlilerince ilk müdahalesi yapılan Yörük, ardından Adıyaman Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan Yörük'ün sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.

Kontrolden çıkan otomobil devrildi 1 yaralı

Adıyaman, Kahta, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 24.09.2019 08:08 Kaynak: DHA
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