Son Dakika Haberleri: Kontrolden çıkan otomobil devrildi: 3 kişi yaralandı
Son Dakika Yerel Kontrolden çıkan otomobil devrildi: 3 kişi yaralandı - Son Dakika

Kontrolden çıkan otomobil devrildi: 3 kişi yaralandı

6 saat önce

Kontrolden çıkan otomobil devrildi: 3 kişi yaralandı Kurtarma ekipleri yaralıları araçtan çıkarmak için zamanlar yarıştıDENİZLİ - Denizli'de meydana gelen trafik kazasında kontrol çıkarak devrilen otomobilde 3 kişi yaralandı.

Kontrolden çıkan otomobil devrildi: 3 kişi yaralandı

Kurtarma ekipleri yaralıları araçtan çıkarmak için zamanlar yarıştı

DENİZLİ - Denizli'de meydana gelen trafik kazasında kontrol çıkarak devrilen otomobilde 3 kişi yaralandı. Kaza sonrası bölgeye gelen kurtarma ekipleri yaralıları devrilen araç çıkarmak için adeta zamanla yarıştı.

Edinilen bilgilere göre, kaza Merkezefendi ilçesi Akkonak Mahallesi'nde meydana geldi. Henüz belirlenemeyen bir nedenden ötürü yaşanan kazada, Ramazan G., idaresindeki 20 ABC 195 plakalı otomobil kontrolden çıkarak devrildi. Kazada sürücü ile birlikte araç içerisinde bulunan Azat G., ve Murat G., sıkışarak yaralandı. Yaralılar çevredekilerin haber vermesi ile olay yerine gelen itfaiye ve 112 Acil servis ekipleri tarafından sıkıştıkları yerden çıkarılırken, ekipler yaralıları kurtarmak için adeta zamanla yarıştı. Ardından yaralılar ambulanslar ile Denizli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaza sonra soruşturma başlatıldı.

Kontrolden çıkan otomobil devrildi: 3 kişi yaralandı

Denizli, Yerel

Haber Yayın Tarihi: 20.11.2019 08:34 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Yayaya çarpıp ölümüne neden olan cip sürücüsü kaçtı
İstanbul'da motosikletli gencin feci ölümü kameralara yansıdı İstanbul'un göbeğinde genç kıza tecavüz girişiminde bulundular Kanseri yenen sunucu, televizyon programına peruksuz çıktı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.11.2019 02:47:00. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Kontrolden çıkan otomobil devrildi: 3 kişi yaralandı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]