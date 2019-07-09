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Kontrolden çıkan otomobil devrildi: 5 yaralı

1 saat önce

Konya'nın Kulu ilçesinde içerisinde Suriye uyruklu vatandaşların bulunduğu otomobilin devrilmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında 5 kişi yaralandı.

Kontrolden çıkan otomobil devrildi: 5 yaralı, System.String[]
Suriye, Konya, Kulu, 3. Sayfa
Konya'nın Kulu ilçesinde içerisinde Suriye uyruklu vatandaşların bulunduğu otomobilin devrilmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında 5 kişi yaralandı.

Kaza, saat 15.30 sıralarında Ankara, Aksaray karayolu Kulu Makas Kavşağı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Suriye uyruklu Abdulkerim Derviş (47) idaresindeki 23 AAT 842 plakalı otomobil sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak devrildi. Kazada otomobilde bulunan sürücü ve yolculardan Vatha Sultan (41), Ahmet (9), Nur Derviş (20), Meysa Elbekri (1) yaralandı. Yaralılar olay yerine sevk edilen ambulansla Kulu Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - KONYA
Haber Yayın Tarihi : 09.07.2019 05:04 Kaynak: İHA
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