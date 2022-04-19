Kontrolden çıkan otomobil devrildi: 5 yaralı - Son Dakika
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Kontrolden çıkan otomobil devrildi: 5 yaralı

19.04.2022 18:47
Kontrolden çıkan otomobil devrildi: 5 yaralı

Bilecik'in Bozüyük ilçesinde seyir halindeyken kontrolden çıkan otomobilin devrilmesi sonucu meydana gelen kazada 5 kişi yaralandı.

Bilecik'in Bozüyük ilçesinde seyir halindeyken kontrolden çıkan otomobilin devrilmesi sonucu meydana gelen kazada 5 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Bursa-Bozüyük karayolu Kızılcapınar mevkiinde meydana gelen kazada K.T. idaresindeki 17 AAB 991 plakalı otomobil sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucunda refüjdeki su kanalına çarparak devrildi. Kaza sonrasında araç sürücüsü ile birlikte araçta yolcu olarak bulunan G.T., Y.T., S.A. ve M.A. yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince Bozüyük Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu belirtilirken kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı. - BİLECİK

Kontrolden çıkan otomobil devrildi: 5 yaralı

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Otomobil, Bilecik, Bursa, su, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Kontrolden çıkan otomobil devrildi: 5 yaralı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Kontrolden çıkan otomobil devrildi: 5 yaralı - Son Dakika
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