Kontrolden çıkan otomobil direğe çarpıp takla attı: 1 yaralı - Son Dakika

Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı. - İSTANBUL

Kazayı gören diğer sürücüler, yaralı sürücüye ilk müdahaleyi yaptıktan sonra durumu polise bildirdi. Olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri yaralıyı, ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırırken, polis yolda güvenlik önlemi aldı.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: İHA

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