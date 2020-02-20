Kontrolden çıkan otomobil direğe çarpıp takla attı: 1 yaralı - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Kontrolden çıkan otomobil direğe çarpıp takla attı: 1 yaralı - Son Dakika

Kontrolden çıkan otomobil direğe çarpıp takla attı: 1 yaralı

43 dakika önce

100 Karayolunda kontrolden çıkan otomobilin takla atması sonucu meydana gelen kazada, 1 kişi yaralandı.

Kontrolden çıkan otomobil direğe çarpıp takla attı: 1 yaralı, System.String[]

100 Karayolunda kontrolden çıkan otomobilin takla atması sonucu meydana gelen kazada, 1 kişi yaralandı.


Kaza, saat 00.30 sularında D-100 Karayolu Esenyurt Turgut Özal Mahallesi Haramidere mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, D-100 Karayolu Edirne istikametinde sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 34 BOF 49 plakalı otomobil, kontrolden çıktı. Sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, refüjdeki direğe vurduktan sonra savrularak takla attı.


Kazayı gören diğer sürücüler, yaralı sürücüye ilk müdahaleyi yaptıktan sonra durumu polise bildirdi. Olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri yaralıyı, ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırırken, polis yolda güvenlik önlemi aldı.


Kaza nedeniyle trafik yoğunluğu oluşurken, kaza yapan araç çekici yardımıyla kaldırıldı.


Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı. - İSTANBUL

D-100 Karayolu, Esenyurt, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.02.2020 01:32 Kaynak: İHA
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