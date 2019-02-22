Son Dakika Haberleri: Kontrolden Çıkan Otomobil Direğe Çarptı: 2 Yaralı

Kontrolden Çıkan Otomobil Direğe Çarptı: 2 Yaralı

1 saat önce

Osmaniye'de direksiyon hakimiyeti kaybolan lüks otomobil, refüje çıktıktan sonra elektrik direğine çarptı.

Kontrolden Çıkan Otomobil Direğe Çarptı: 2 Yaralı, System.String[]
Osmaniye'de direksiyon hakimiyeti kaybolan lüks otomobil, refüje çıktıktan sonra elektrik direğine çarptı. Kazada sürücü ile birlikte yaralanan kişi sıkıştığı yerden kurtarıldı.

Edinilen bilgiye göre, Osmaniye Sanayi Sitesi'nden Çevre Yoluna çıkmak isteyen İbrahim Susal (36) yönetimindeki 34 GUC 34 plakalı otomobil, kontrolden çıkarak önce refüje sonra elektrik direğine çarptı. Kazada, sürücü ile çarpmanın etkisiyle araçta bulunan Ertuğrul Kaya (31) yaralandı.

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, 112 sağlık ve polis ekipleri geldi. İtfaiye ekiplerinin çalışmaları sonucu E.K. sıkıştığı yerden çıkarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Osmaniye Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Olayla ilgili polis inceleme başlattı. - OSMANİYE

»  »      Haber Yayın Tarihi : 22.02.2019 04:30 Kaynak: İHA

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