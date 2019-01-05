Kontrolden Çıkan Otomobil Dükkanlara Daldı
1 saat önce
Ankara'da kontrolden çıkan otomobilin iki iş yerine çarpması sonucu maddi hasar oluştu.
Ankara
'da kontrolden çıkan otomobilin iki iş yerine çarpması sonucu maddi hasar oluştu.
Alınan bilgilere göre, Keçiören
ilçesine bağlı İncirli Mahallesi'nde gece yarısı yaşanan kazada, Yunus Emre Caddesi üzerinden Atapark istikametinde seyreden 06 DN 1466 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kavşaktaki trafik ışığını devirip, yol kenarındaki iş yerlerine çarptı. Kazada otomobil hurda yığınına dönerken, iki iş yerinde de hasar oluştu.
Çevredekilerin ihbarıyla kaza yerine polis ekipleri sevk edildi. Kaza hakkında rapor tutan polis ekipleri aracın sürücüsünün kimliğinin tespit edilememesi üzerine, MOBESE kameralarını incelemeye aldı. Kaza hakkında inceleme başlatıldı. - ANKARA
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Haber Yayın Tarihi : 05.01.2019 07:15 Kaynak: İHA
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