Son Dakika Haberleri: Kontrolden Çıkan Otomobil Dükkanlara Daldı

Kontrolden Çıkan Otomobil Dükkanlara Daldı

1 saat önce

Ankara'da kontrolden çıkan otomobilin iki iş yerine çarpması sonucu maddi hasar oluştu.

Kontrolden Çıkan Otomobil Dükkanlara Daldı, System.String[]
Ankara'da kontrolden çıkan otomobilin iki iş yerine çarpması sonucu maddi hasar oluştu.

Alınan bilgilere göre, Keçiören ilçesine bağlı İncirli Mahallesi'nde gece yarısı yaşanan kazada, Yunus Emre Caddesi üzerinden Atapark istikametinde seyreden 06 DN 1466 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kavşaktaki trafik ışığını devirip, yol kenarındaki iş yerlerine çarptı. Kazada otomobil hurda yığınına dönerken, iki iş yerinde de hasar oluştu.

Çevredekilerin ihbarıyla kaza yerine polis ekipleri sevk edildi. Kaza hakkında rapor tutan polis ekipleri aracın sürücüsünün kimliğinin tespit edilememesi üzerine, MOBESE kameralarını incelemeye aldı. Kaza hakkında inceleme başlatıldı. - ANKARA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 05.01.2019 07:15 Kaynak: İHA

Ankara, 3. Sayfa
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Ünlü Rallici, Lüks Aracıyla Zincirleme Kazaya Karıştı Ankara'da Bir Binada Patlama Meydana Geldi! 2'si Polis 5 Kişi Yaralandı

Gökçek, AK Parti'nin Görevden Aldığı İl Başkanını Topa Tuttu: İçimizde Gafiller Olabilir Ankara'da 2'si Polis 5 Kişinin Yaralandığı Doğal Gaz Patlamasında Olay Yerinden İlk Görüntüler Geldi
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.1.2019 08:33:26. #1.52#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Kontrolden Çıkan Otomobil Dükkanlara Daldı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]