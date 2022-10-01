Son dakika haberleri! KONTROLDEN ÇIKAN OTOMOBİL DURAĞA DALDI: 1 ÖLÜ, 2 YARALI - Son Dakika
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Son dakika haberleri! KONTROLDEN ÇIKAN OTOMOBİL DURAĞA DALDI: 1 ÖLÜ, 2 YARALI

01.10.2022 03:46
Son dakika haberleri! KONTROLDEN ÇIKAN OTOMOBİL DURAĞA DALDI: 1 ÖLÜ, 2 YARALI

Son dakika haberlerine göre İZMİT'te D-100 Karayolu üzerinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkan otomobil, önce halk otobüsüne ardından durağa çarptı.

İZMİT'te D-100 Karayolu üzerinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkan otomobil, önce halk otobüsüne ardından durağa çarptı. Kazada otomobil sürücüsü Eray B. hayatını kaybederken, durakta bulunan 2 kişi yaralandı. Kazanın ardından olay yerine gelen Eray'ın babası, otomobilin önünde diz çökerek dakikalarca enkazı izledi.

Kaza saat 01.30 sıralarında D-100 Karayolu Serdar Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Eray B. idaresindeki 41 K 8351 plakalı otomobil sürücüsünün direksiyon hakimiyetini yitirmesi sonucu yol kenarına çarptıktan sonra takla atmaya başladı. Takla atarak ilerleyen otomobil önce halk otobüsüne ardından durağa çarptı. Kazayı görenler durumu 112 Acile bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralanan otomobil sürücüsü Eray B. ile durakta bekledikleri sırada otomobilin çarptığı 2 kişiyi hastanelere kaldırdı. Ağır yaralanan Eray B., hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Kazanın ardından olay yerine gelen Eray B.'nin annesi ve babası büyük üzüntü yaşadı. Eray B.'nin babası hurdaya dönen otomobilin önünde diz çöküp dakikalarca aracın enkazını izlediği görüldü.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

YORUMLAR
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BEYOĞLU'NDA OTOMOBİL ALEV ALEV YANDI BEYOĞLU'NDA OTOMOBİL ALEV ALEV YANDI MERTER'DE YOL VERME KAVGASI KAMERADA MERTER'DE YOL VERME KAVGASI KAMERADA
Kaynak: DHA

D-100 Karayolu, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri! KONTROLDEN ÇIKAN OTOMOBİL DURAĞA DALDI: 1 ÖLÜ, 2 YARALI - Son Dakika

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SON DAKİKA: Son dakika haberleri! KONTROLDEN ÇIKAN OTOMOBİL DURAĞA DALDI: 1 ÖLÜ, 2 YARALI - Son Dakika
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