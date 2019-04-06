Son Dakika Haberleri: Kontrolden Çıkan Otomobil Durağa Girdi: 3 Yaralı

Kontrolden Çıkan Otomobil Durağa Girdi: 3 Yaralı

11 dakika önce

Afyonkarahisar'da bir otomobilin ağaca ve çöp kutularına çarparak durağa girdiği kazada 3 kişi yaralandı, kaza anı güvenlik kameralarına yansıdı.

Kontrolden Çıkan Otomobil Durağa Girdi: 3 Yaralı, System.String[]
Afyonkarahisar'da bir otomobilin ağaca ve çöp kutularına çarparak durağa girdiği kazada 3 kişi yaralandı, kaza anı güvenlik kameralarına yansıdı.

Dün saat 23.30 sıralarında Adnan Menderes Bulvarı'nda meydana gelen kazada henüz kimliği belirlenemeyen 03 BD 949 plakalı lüks otomobil sürücüsü aşırı hız nedeniyle direksiyon hakimiyetini kaybederek, kaldırımdaki ağaç ve belediyeye ait çöp kutularına çarptı. Daha sonra durağa giren otomobilin çarptığı Aynur Yardımcı, Hanım Arslan ve İbrahim Taşpınar yaralandı. Henüz kimliği belirlenemeyen otomobil sürücüsü kaza sonrası aracını bırakarak olay yerinden kaçtı.

Kazanın ardından sağlık ekipleri yaralılara ilk müdahaleyi yaparken, trafik ekipleri de firar eden sürücüyü aramaya başladı. Kazada yaralanan 3 kişi Afyonkarahisar'daki çeşitli hastanelerde tedavi altına alındı. Kaza anı ise bir kazanın olduğu bölgede bulunan bir apartmanın güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde firar eden sürücünün kaldırımdaki ağaç ve çöp kutularına çarparak ilerlediği, kaldırımda bulunan bir kişiye ve aynı zamanda durakta otobüs bekleyen 2 kişiyi yaraladığı görüldü. Ayrıca görüntülerde kaldırımda ilerleyen bir kişinin de otomobili fark ederek kaçmaya çalışması güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. - AFYONKARAHİSAR

»  »      Haber Yayın Tarihi : 06.04.2019 07:06 Kaynak: İHA

Menderes, Afyon, 3. Sayfa
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