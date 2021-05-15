Otomobil duvara çarpıp takla attı: 1 yaralı - Son Dakika

Bursa Kestel'de, kontrolden çıkan otomobil duvara çarparak takla atması sonucu 1 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, İsa E. idaresindeki 81 KA 825 plakalı otomobil, Yenimahalle Uludağ Caddesinde kontrolden çıkarak, önce duvara çarptı sonra takla attı.

Kazada yaralanan Yosma Ö., olay yerine gelen İtfaiye ve 112 Acil Sağlık ekiplerince takla atan araç içerisinden çıkarıldı. Yapılan ilk müdahalenin ardından Kestel Devlet Hastanesine kaldırıldı. Hastanede tedavi altına alınan Yosma Ö.'nün sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor. - BURSA