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Kontrolden çıkan otomobil elektrik direğine çarptı: 1 yaralı - Son Dakika

Kontrolden çıkan otomobil elektrik direğine çarptı: 1 yaralı

16.02.2022 13:12
Kontrolden çıkan otomobil elektrik direğine çarptı: 1 yaralı

Sakarya'nın Kaynarca ilçesinde sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobilin yol kenarındaki direğe çarpması neticesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Sakarya'nın Kaynarca ilçesinde sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobilin yol kenarındaki direğe çarpması neticesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Kaza, Kaynarca ilçesi Merkez Mahallesi mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Kaynarca'dan Adapazarı istikametine doğru seyir halinde olan B.A. idaresindeki 54 LC 096 plakalı Renault marka otomobil sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi neticesinde kontrolden çıktı. Savrulan otomobil yol kenarındaki elektrik direğine çarparak durabildi. Kazada yaralanan sürücü olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerince yapılan müdahalesi sonrasında hastaneye kaldırılarak tedavi altına alınırken, konu ile ilgili inceleme başlatıldı. - SAKARYA

Kontrolden çıkan otomobil elektrik direğine çarptı: 1 yaralı

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Otomobil, Sakarya, Kaza, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Kontrolden çıkan otomobil elektrik direğine çarptı: 1 yaralı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Kontrolden çıkan otomobil elektrik direğine çarptı: 1 yaralı - Son Dakika
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