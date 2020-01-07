Kontrolden çıkan otomobil eve çarparak durabildi - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Kontrolden çıkan otomobil eve çarparak durabildi - Son Dakika

Kontrolden çıkan otomobil eve çarparak durabildi

7 saat önce

Bilecik'te seyir halindeyken kontrolden çıkan otomobil bir eve çarparak durabildi.

Kontrolden çıkan otomobil eve çarparak durabildi, System.String[]

Bilecik'te seyir halindeyken kontrolden çıkan otomobil bir eve çarparak durabildi. Kazada şans eseri ölen veya yaralanan olmadı.


Alınan bilgilere göre; Bilecik merkez Pelitözü Mahallesinde sürücüsünün adı öğrenilemeyen 11 AAD 214 plakalı otomobil, seyir halindeyken yerlerin buzlu olması sebebiyle kontrolden çıktı. Araç ilk olarak 2 katlı bir evin apartman boşluğuna düştü, ardından evin duvarına çarparak durabildi. Kazada şans eseri sürücü yara almadan atlatırken, evin çevresinde kimsenin olmaması olası bir facianın önüne geçilmiş oldu. Kaza yapan otomobil vinç yardımı ile kaza yerinden kaldırıldı. - BİLECİK

Pelitözü, Bilecik, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 07.01.2020 11:17 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

Ölümden kıl payı kurtuldu
Yerli otomobil için aylık 4 bin 500 lira bursla doktoralı mühendisler yetiştirilecek! Yerli otomobil iki mahalleyi uçurdu! Arazilerine değer biçemiyorlar Şiddetli yağışların etkili olduğu Mersin'de ölü sayısı ikiye yükseldi

Son Dakika Haberleri
18:16 Avustralya'da yangınla mücadelede hayatını haybeden gönüllü itfaiyecilere son veda - Son Dakika Haber
18:16 Rusya lideri Putin, Türkiye ziyareti öncesi Esad'ı ziyaret etti - Son Dakika Haber
18:14 Kılıçdaroğlu'ndan Durmuş Yılmaz'a taziye telefonu - Son Dakika Haber
18:10 Adalet Bakan Yardımcısı Kuş, hükümlü ve tutuklu çocuklarla bir araya geldi Açıklaması - Son Dakika Haber
18:02 Son dakika: Kasım Süleymani'nin cenazesinde yaşanan izdihamda ölü sayısı 50'ye yükseldi - Son Dakika Haber
18:00 Bingöl'de uyuşturucu tacirleri termal kamerayla yakalandı - Son Dakika Haber
16:39 Kılıçdaroğlu'nun "Millet İttifakı ile uyumlular" sözlerinin ardından Babacan cephesinden ittifak açıklaması geldi - Son Dakika Haber

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.01.2020 18:22:24. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Kontrolden çıkan otomobil eve çarparak durabildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]