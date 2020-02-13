Kontrolden çıkan otomobil evin bahçe duvarına çarptı: 4 yaralı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Kontrolden çıkan otomobil evin bahçe duvarına çarptı: 4 yaralı - Son Dakika

Kontrolden çıkan otomobil evin bahçe duvarına çarptı: 4 yaralı

1 saat önce

Adana'da kontrolden çıkan otomobilin bir evin duvarına çarpması sonucu 4 kişi yaralandı.

Adana'da kontrolden çıkan otomobilin bir evin duvarına çarpması sonucu 4 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, sürücüsü henüz tespit edilemeyen 33 NIE 59 plakalı otomobil, merkez Seyhan ilçesi Hadırlı Mahallesinde kontrolden çıkarak önce aydınlatma direğine ardından da bir evin bahçe duvarına çarptı.

Kazada yaralanan otomobildeki 4 kişi, vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sevk edilen ambulanslarla Adana Şehir, Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaza ihbarının ardından olay yerine sevk edilen polis ekipleri, otomobilde yaptıkları incelemede hırsızlık amacıyla kullanılan bazı malzemeler ile çok sayıda kapı anahtarı ve 2 bin lira buldu.

Ekipler, yaralıların hırsızlık olayına karışıp karışmadıklarına ilişkin çalışmalarını sürdürüyor.

Kontrolden çıkan otomobil evin bahçe duvarına çarptı: 4 yaralı

Seyhan, Adana, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.02.2020 06:06 Kaynak: AA
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