Son Dakika Haberleri: Kontrolden Çıkan Otomobil Evin Bahçesine Girdi

Kontrolden Çıkan Otomobil Evin Bahçesine Girdi

53 dakika önce

Kahramanmaraş'ta kontrolden çıkan bir otomobil evin bahçesine uçtu.

Kontrolden Çıkan Otomobil Evin Bahçesine Girdi, System.String[]
Kahramanmaraş'ta kontrolden çıkan bir otomobil evin bahçesine uçtu. Araçtakiler olay yerinden kaçarken, bahçede kimsenin olmaması olası faciayı önledi. Kaza, Onikişubat İlçesi Süleyman Şah Mahallesi'nde meydana geldi. 42 V 0708 plakalı otomobil iddiaya göre kuzey çevre yolunda seyrederken bir anda direksiyon hakimiyetini kaybederek bir evin bahçesine girdi. Otomobilde bulunan ve alkollü olduğu iddia edilen 4 kişi kaza yerinden kaçarken, evin bahçesi ve otomobilde maddi hasar meydana geldi. Kaza anında evin bahçesinde kimsenin olmaması olası facianın önüne geçti. Olay yerine gelen çekici ile kazalı otomobil evin bahçesinden çıkarılarak otoparka götürüldü. Polisin kazayla ilgili soruşturması sürüyor.

(Halil Koyun/İHA)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 20.03.2019 08:46 Kaynak: İHA

Onikişubat, Kahramanmaraş, Güncel
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