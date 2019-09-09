Kontrolden çıkan otomobil evin bahçesine girdi

Pendik'te kontrolden çıkan bir otomobil, evin bahçesinde bulunan su deposuna çarparak durabildi.

Alınan bilgiye göre, Çınardere Mahallesi Çelik Sokak'ta seyir halindeki 34 FB 5401 plakalı araç, sürücüsü direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu önce yol kenarındaki taşlara, daha sonra da bir evin su deposunun üstüne düştü.

Olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Vatandaşların yardımıyla araçtan çıkarılan sürücü, kazayı hafif sıyrıklarla atlatırken, aracın düştüğü yerden çıkartılması için çekici çağrıldı.

Ölen ya da yaralanın olmadığı kazada, araçta ve su deposunda hasar oluştu.