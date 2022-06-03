Kontrolden çıkan otomobil evin bahçesine uçtu: 1 yaralı

Ankara'nın Elmadağ ilçesinde sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkan otomobil bir evin bahçesi uçtu. Kazada 1 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Elmadağ ilçesi Kurtuluş Mahallesi'nde meydana gelen kazada, sürücüsünün kimliği öğrenilemeyen 71 AS 593 plakalı otomobil sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıktı. Otomobil yoldan çıkarak yaklaşık iki metre yükseklikten bir evin bahçesine düştü. Kazada sürücü yaralandı. Yaralı sürücü itfaiye ekipleri tarafından otomobilin içinden çıkarılarak ambulans ile Elmadağ Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı. - ANKARA