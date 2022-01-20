Üye Girişi
KONTROLDEN ÇIKAN OTOMOBİL EVİN BAHÇESİNE UÇTU - Son Dakika

KONTROLDEN ÇIKAN OTOMOBİL EVİN BAHÇESİNE UÇTU

20.01.2022 16:46

ZONGULDAK'ta kontrolden çıkarak 10 metre yükseklikten evin bahçesine düşen otomobildeki sürücü ve eşi yaralandı.

ZONGULDAK'ta kontrolden çıkarak 10 metre yükseklikten evin bahçesine düşen otomobildeki sürücü ve eşi yaralandı.

Kaza, saat 12.30 sıralarında Terakki Mahallesi Adnan Kahveci Sokak'ta meydana geldi. E.Ö.(50) yönetimindeki 67 AAE 611 plakalı otomobil, kontrolden çıkarak yaklaşık 10 metre yükseklikten bir evin bahçesine düştü. Ters dönen otomobilde bulunan sürücü E.Ö. ile eşi R.Ö. yaralandı. Yaralılar, kendi imkanlarıyla araçtan çıkarken ihbar üzerine sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

KONTROLDEN ÇIKAN OTOMOBİL EVİN BAHÇESİNE UÇTU
KONTROLDEN ÇIKAN OTOMOBİL EVİN BAHÇESİNE UÇTU
KONTROLDEN ÇIKAN OTOMOBİL EVİN BAHÇESİNE UÇTU

YORUMLAR
500

Terakki Mahallesi, Zonguldak, Otomobil, Kaza, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel KONTROLDEN ÇIKAN OTOMOBİL EVİN BAHÇESİNE UÇTU - Son Dakika


Yatak odasından gelen seslere koşan genç, katil oldu Yatak odasından gelen seslere koşan genç, katil oldu         
16:55
Son dakika! BOTAŞ: İran, Türkiye'ye doğal gaz akışını 10 gün süreyle kesecek Son dakika! BOTAŞ: İran, Türkiye'ye doğal gaz akışını 10 gün süreyle kesecek         
16:52
Çukur'un mafyöz Timsah Celil'i cinsiyet değiştirdi Çukur'un mafyöz Timsah Celil'i cinsiyet değiştirdi         
16:36
Cinleri bahane ederek cinsel içerikli video toplayan şahsın savunması pes dedirtti: Kontrolümde cinler var Cinleri bahane ederek cinsel içerikli video toplayan şahsın savunması pes dedirtti: Kontrolümde cinler var         
15:56
Saldırgan, daha önce rahatsız ettiği hemşireyi başından vurarak öldürdü Saldırgan, daha önce rahatsız ettiği hemşireyi başından vurarak öldürdü         
15:37
Engelli çocuğa yaptıkları yanına kar kalmadı! ''Fakirlik iğrençtir'' diyen öğretmene 3 ay 15 gün hapis cezası verildi Engelli çocuğa yaptıkları yanına kar kalmadı! ''Fakirlik iğrençtir'' diyen öğretmene 3 ay 15 gün hapis cezası verildi         
14:42
Kar kalınlığının 1,5 metreyi aştığı kentte yürek parçalayan görüntü! Eşekleri resmen ölüme terk ettiler Kar kalınlığının 1,5 metreyi aştığı kentte yürek parçalayan görüntü! Eşekleri resmen ölüme terk ettiler         
14:33
İngiltere, Acun Ilıcalı haberlerini manşetten verdi: 11 yıllık saltanatı noktaladı İngiltere, Acun Ilıcalı haberlerini manşetten verdi: 11 yıllık saltanatı noktaladı         
14:06
Zincir marketlerin zam komplosunu Rekabet Kurumu Başkanı da onayladı Zincir marketlerin zam komplosunu Rekabet Kurumu Başkanı da onayladı         
12:48
Survivor All Star'daki sürgün adası yeniliği Demet Akalın'ı sinirlendirdi: Zevksiz Survivor All Star'daki sürgün adası yeniliği Demet Akalın'ı sinirlendirdi: Zevksiz         
12:05
BOTAŞ'ın gönderdiği gizli mektup gün yüzüne çıktı! Sanayicinin gazı kesilecek, fabrikalar kapanabilir BOTAŞ'ın gönderdiği gizli mektup gün yüzüne çıktı! Sanayicinin gazı kesilecek, fabrikalar kapanabilir         
10:46
İtfaiye ekipleri yola çıktı! Kartal açıklarında karaya oturan gemide yangın çıktı! İtfaiye ekipleri yola çıktı! Kartal açıklarında karaya oturan gemide yangın çıktı!         
10:19
Kar esareti devam ediyor! TAG Otoyolu'nun Gaziantep-Nurdağı yönü tekrar ulaşıma kapandı Kar esareti devam ediyor! TAG Otoyolu'nun Gaziantep-Nurdağı yönü tekrar ulaşıma kapandı         
09:36
TÜİK Başkanı Sait Erdal Dinçer'in istifa ettiği iddiası gündem oldu TÜİK Başkanı Sait Erdal Dinçer'in istifa ettiği iddiası gündem oldu         
09:25
Hakan Sabancı, adının aşk dedikodusuna karıştığı Dilara Aksüyek ile birlikte görüntülendi Hakan Sabancı, adının aşk dedikodusuna karıştığı Dilara Aksüyek ile birlikte görüntülendi         
09:04

Son Dakika Haberleri
16:52 Son dakika! BOTAŞ: İran, Türkiye'ye doğal gaz akışını 10 gün süreyle kesecek
16:49 Son Dakika! Kartal'da hemşire Ömür Erez'i öldüren zanlı Bağcılar'da yakalandı
16:35 Çukur'un mafyöz Timsah Celil'i cinsiyet değiştirdi
16:35 Rekabet Kurulu'ndan rekor ceza! Digiturk, 7 milyon lira ödeyecek
16:28 Bakan Çavuşoğlu'ndan Rumlara PYD tepkisi: Bedelini ödetiriz
16:12 Fenerbahçe'de şaşırtan yaprak dökümü! Takımın yıldızları vedaya hazırlanıyor
16:12 "Konya'dan belalım geldi..." Bunlar, aile sağlığı merkezinde katledilen hemşirenin son sözleri!
15:58 Mahkum bu akşam sevenleriyle buluşuyor! Fırat Bulut, bu eski düşmanı hatırlayacak mı?
15:56 Merkez Bankası'nın kasasında ne kadar döviz rezervi var? İşte o rakam
13:41 6 ay önce eşini kaybeden kadının en yakın arkadaşını çaldılar!
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.01.2022 17:01:46. #1.12#
SON DAKİKA: KONTROLDEN ÇIKAN OTOMOBİL EVİN BAHÇESİNE UÇTU - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement