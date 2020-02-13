Kontrolden çıkan otomobil evin duvarını yıktı: 4 yaralı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Kontrolden çıkan otomobil evin duvarını yıktı: 4 yaralı - Son Dakika

Kontrolden çıkan otomobil evin duvarını yıktı: 4 yaralı

12 dakika önce

ADANA'da kontrolden çıkan otomobilin çarptığı telefon direği ve bir evin duvarı yıkıldı.

Kontrolden çıkan otomobil evin duvarını yıktı: 4 yaralı, System.String[]

ADANA'da kontrolden çıkan otomobilin çarptığı telefon direği ve bir evin duvarı yıkıldı. Kazada, otomobildeki 4 kişi yaralandı.

Kaza, saat 04.00 sıralarında merkez Seyhan ilçesi Hadırlı Mahallesi'nde meydana geldi. Sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 33 NIE 59 plakalı otomobil, sürücüsünün kontrolünden çıkarak önce telefon direğine sonra da sahipleri yurt dışında yaşadığı öğrenilen bir evin duvarına çarptı. Kazada telefon direği ve evin duvarını yıkan otomobilin sürücüsü ile yanındaki 3 kişi yaralandı. Yaralılar, yoldan geçen diğer sürücülerin ihbarı üzerine olay sevk edilen ambulanslarla çevre hastanelere sevk edildi. Kazanın ardından otomobilde inceleme yapan polis ekipleri, arka koltukta yaklaşık 2 bin TL ile ön koltukta ise poşet içerisinde çok sayıda anahtar buldu. Otomobilde bulunan para, güvenlik amacıyla polis merkezine götürüldü. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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Kaza yerinden görüntü

Otomobilden görüntü

Polis araçları ve ambulanstan görüntü

Otomobildeki poşet içerisindeki anahtarlardan görüntü

Yıkılan duvar ve telefon direğinden görüntü

Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Gökhan KESKİNCİ/ ADANA,


Polis, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.02.2020 05:40 Kaynak: DHA
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