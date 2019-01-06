Son Dakika Haberleri: Kontrolden Çıkan Otomobil Fındık Bahçesine Uçtu: 1'i Ağır 2 Yaralı

Kontrolden Çıkan Otomobil Fındık Bahçesine Uçtu: 1'i Ağır 2 Yaralı

1 saat önce

Sakarya'nın Hendek ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil kontrolden çıkarak fındık bahçesine uçtu.

Kontrolden Çıkan Otomobil Fındık Bahçesine Uçtu: 1'i Ağır 2 Yaralı, System.String[]
Sakarya'nın Hendek ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil kontrolden çıkarak fındık bahçesine uçtu. Kazada 1'i ağır 2 kişi yaralandı.

Kaza, Hendek ilçesi Dereköy Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Hendek istikametinden Dereköy istikametine seyir halinde olan Tayfun Ç. idaresindeki 34 LL 8773 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıktı. Kontrolden çıkarak yolda savrulan araç takla atarak yol kenarında bulunan fındık bahçesine uçtu. Meydana gelen kazada sürücü Tayfun Ç. ağır yaralanırken, otomobilde bulunan İsmail F. de yaralandı. Yaralılar çevredeki vatandaşlarca Ferizli Devlet Hastanesine götürüldü.

Kazada ağır yaralana sürücü Ferizli Devlet Hastanesinde yapılan müdahalesinin ardından Sakarya Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - SAKARYA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 06.01.2019 04:05 Kaynak: İHA

Sakarya, 3. Sayfa
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