Kontrolden çıkan otomobil havada asılı kaldı - Son Dakika

Edinilen bilgiye göre kaza öğlen saatlerinde Meşrutiyet mahallesinde meydana geldi. Meşrutiyet Mahallesi'nden Gazipaşa Caddesi'ne seyir halindeki 67 EV 070 plakalı otomobil sürücüsü Ü.K direksiyon hakimiyetini kaybederek yurt binasının demir parmaklıklarına çarptı. Çarpmanın etkisiyle otomobil Kredi Yurtlar Kurumunun demir parmaklıklarında asılı kaldı. Şans eseri kazada yaralanan olmazken araçta maddi hasar meydana geldi. Öte yandan demir parmaklarına asılı kalan otomobil ise çekici yardımıyla kaldırıldı. - ZONGULDAK

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: İHA

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