Kontrolden çıkan otomobil iki araca çarptı: 1 ölü - Son Dakika
Son Dakika Güncel Kontrolden çıkan otomobil iki araca çarptı: 1 ölü - Son Dakika

Kontrolden çıkan otomobil iki araca çarptı: 1 ölü

6 saat önce

KIRIKKALE'de, otomobil, emniyet şeridinde park halindeki hafriyat kamyonuna ve aynı yönde giden başka bir otomobile çarptı.

Kontrolden çıkan otomobil iki araca çarptı: 1 ölü, System.String[]

KIRIKKALE'de, otomobil, emniyet şeridinde park halindeki hafriyat kamyonuna ve aynı yönde giden başka bir otomobile çarptı. Kazada, 1 kişi yaşamını yitirdi.

Kaza, akşam saatlerinde Kırıkkale- Samsun yolu Kaletepe Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Aydın Şimşek yönetimindeki 06 EU 5746 plakalı otomobil, sürücüsünün arıza nedeniyle emniyet şeridine park ettiği 06 CRA 34 plakalı hafriyat kamyonuna çarptı. Çarpmanın şiddetiyle savrulan otomobil, aynı yönde giden plakası belirlenemeyen başka bir otomobile daha çarptı. İhbar üzerine gelen sağlık ekipleri, Şimşek'in kullandığı otomobildeki Emre Ağkıran'ın (25), hayatını kaybettiğini belirledi. Kamyon sürücüsü ise ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.Bir süreliğine tek yönlü ulaşıma kapanan karayolu, araçların kaldırılmasının ardından tekrar trafiğe açıldı.


Kırıkkale, Samsun, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 28.12.2019 10:01 Kaynak: DHA
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