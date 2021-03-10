Kontrolden çıkan otomobil iki araca çarptı, sürücüsü yaralandı - Son Dakika

Kontrolden çıkan otomobil iki araca çarptı, sürücüsü yaralandı
10.03.2021 07:57
İZMİR'in Gaziemir ilçesinde, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil önce park halindeki otomobile çarptı ardından takla atarak kamyonete vurdu.
İZMİR'in Gaziemir
ilçesinde, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil önce park halindeki otomobile çarptı ardından takla atarak kamyonete vurdu. Kazada, otomobil sürücüsü yaralanırken, 3 araçta hasar meydana geldi.
Kaza, saat 05.00 sıralarında Gazi Mahallesi Önder Caddesi'nde yaşandı. Bülent A.'nın (34) kullandığı otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi üzerine kontrolden çıktı. Otomobil, önce yolun solunda park halindeki bir otomobile çarptı sonra da takla atarak bir kamyonete vurdu. Kazayı gören çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Bülent A., sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Gaziemir Nevvar- Salih İşgören Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Bülent A.'nın hastanedeki tedavisi sürerken, kaza nedeniyle 3 araçta hasar meydana geldi. Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.
- İzmir
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