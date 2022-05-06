Kontrolden çıkan otomobil İl Özel İdaresi bahçesine yuvarlandı - Son Dakika
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Kontrolden çıkan otomobil İl Özel İdaresi bahçesine yuvarlandı

06.05.2022 11:01
Kontrolden çıkan otomobil İl Özel İdaresi bahçesine yuvarlandı

Bilecik'te kontrolden çıkan otomobil kaldırımı aşarak İl Özel İdaresi bahçesine yuvarlandı.

Bilecik'te kontrolden çıkan otomobil kaldırımı aşarak İl Özel İdaresi bahçesine yuvarlandı.

Kaza dün gece Bilecik merkez Abdülhamid Han Bulvarı Tugay 1 nolu nizamiye karşısında meydana geldi. Kent merkezinden sanayi istikametine seyir halindeki 06 MIF 41 plakalı otomobil sürücüsü Semih Martin (23), direksiyon hakimiyetini kaybedince araç yoldan çıktı. İlk olarak yolun sağ tarafındaki yaya kaldırımı ardından demir korkulukları geçen araç, yaklaşık 15 metre yükseklikten İl Özel İdaresi bahçesine yuvarlandı. Kazada yaralanan sürücü 112 Acil Servis ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Polis kazayla ilgili incele başlattı. - BİLECİK

Kontrolden çıkan otomobil İl Özel İdaresi bahçesine yuvarlandı
Kontrolden çıkan otomobil İl Özel İdaresi bahçesine yuvarlandı

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Otomobil, Tragger, Bilecik, Kaza, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Kontrolden çıkan otomobil İl Özel İdaresi bahçesine yuvarlandı - Son Dakika


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