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Kontrolden çıkan otomobil, iş yerine daldı! Facianın eşiğinden dönülen o anlar saniye saniye görüntülendi - Son Dakika

Kontrolden çıkan otomobil, iş yerine daldı! Facianın eşiğinden dönülen o anlar saniye saniye görüntülendi

28.12.2021 11:39

İzmir'de sürücüsünün kontrolünden çıkan bir araç yol kenarındaki iş yerine girdi. Kazada ölen ya da yaralanan olmazken, sürücünün sarhoş olduğu ve polis uygulama noktasından kaçarken iş yerine daldığı öne sürüldü.

Akıllara durgunluk veren kaza, İzmir'in Buca ilçesine bağlı Çamlıpınar Mahallesi Gazeteci Yazar İsmail Sivri Bulvarı üzerinde bulunan bir iş yerinde meydana geldi. İddiaya göre D.B. yönetimindeki 35 AVR 125 plakalı Volkswagen marka otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bir iş yerine girdi. Çalışanlar korku dolu anlar yaşarken, kaza nedeniyle bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Şans eseri kazada ölen ya da yaralanan olmadı. Kaza sonucu iş yerinde yaklaşık 150 bin lira maddi hasar meydana geldiği belirtildi.

Otomobil iş yerine girdi! Facia kıl payı atlatıldı

''POLİSİ GÖRÜNCE KAÇMAYA ÇALIŞTI'' İDDİASI

Öte yandan iş yerine giren aracın sürücüsü D.B.'nin, otomobiliyle seyir halindeyken polis uygulama noktasını fark ettiği, alkollü olduğu için polisi fark edip, aniden direksiyonu kırıp sokağa girmek isterken, aracın kontrolünü kaybederek, sokak bitişiğindeki iş yerine daldığı öne sürüldü.

Otomobil iş yerine girdi! Facia kıl payı atlatıldı

O ANLAR KAMERADA

Meydana gelen kaza, iş yerinin güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi. Görüntülerde seyir halindeki aracın aniden sağa dönmek isterken kontrolünü yitirdiği ve iş yerine girdiği anlar yer aldı. Ayrıca görüntülerde, kazanın bir kaç saniye öncesinde kaldırımda anne ve çocuğunun yürüdüğü, iş yerinde çalışan 3 kişinin büyük korku yaşadığı anlar da görüldü.

İş yerine giren araç sürücüsü, ifadesi alınmak üzere emniyete götürülürken, kaza ile ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

Otomobil iş yerine girdi! Facia kıl payı atlatıldı
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Otomobil, İzmir, Polis, Kaza, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Kontrolden çıkan otomobil, iş yerine daldı! Facianın eşiğinden dönülen o anlar saniye saniye görüntülendi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Kontrolden çıkan otomobil, iş yerine daldı! Facianın eşiğinden dönülen o anlar saniye saniye görüntülendi - Son Dakika
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