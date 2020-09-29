Kontrolden çıkan otomobil iş yerine uçtu - Son Dakika

AFYONKARAHİSAR'da, sürücüsünün

kontrolünden çıkan otomobil, yoldan 1 metre altta bulunan iş yerine girdi. Şans eseri kimsenin yaralanmadığı kaza, iş yerinin güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

Kaza, önceki gece Ordu Bulvarı Askerlik Şubesi Kavşağı'nda yaşandı. 16 BU 557 plakalı otomobilin kimliği açıklanmayan sürücüsü, Yeşilyol Caddesi yönüne dönüş yapmak istedi. Ancak direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan otomobil, refüjdeki elektrik trafosuna çarpıp, kaldırıma çıkt. Ardından da kaldırımdan uçarak, yoldan 1 metre aşağıdaki iş yerine girdi. Şans eseri kimsenin yaralanmadığı kazada, iş yerinde maddi hasar meydana geldi. Otomobil çekiciyle kaza yerinden kaldırıldı.

Öte yandan kaza iş yerinin güvenlik kamerası tarafından görüntülendi. Görüntüde, otomobil, gece olduğu için boş olan iş yerine hızla giriyor.