Kontrolden çıkan otomobil, iş yerine uçtu (2) - Son Dakika

'ALLAH'TAN CAN KAYBIMIZ YOK'

Afyonkarahisar'da, kontrolden çıkan otomobilin uçtuğu, yol kenarındaki iş yerinde tadilat çalışması sürdürülüyor. Önündeki korkuluk demirleri ve camların yanı sıra ön taraftaki camlı bölmenin hasar gördüğü iş yerinin sahibi Ahmet Dönerkaya (32), Demirören Haber Ajansı muhabirine yaptığı açıklamada, kazanın gece içeride kimsenin bulunmadığı sırada meydana geldiğini söyledi. Dönerkaya, "Gece saat 01.15'te telefon geldi, 'Kaza oldu' diye. Koştuk, geldik, baktık; bir acemi arkadaşımız, kaldırımdan hızını alamamış, refüje çarpmış. Yanındaki arkadaşı direksiyona müdahale ediyor, direksiyonu sağa kıvırınca kaldırımın üzerinden dükkanın içine giriş yapıyor. Allah'tan can kaybımız yok. Müşteri ve biz yoktuk. Böylelikle gelmiş geçmiş oldu. Sadece maddi hasarımız var. Can kaybımız yok Allah'tan" dedi.