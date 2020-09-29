Kontrolden çıkan otomobil, iş yerinin önündeki merdiveninde asılı kaldı - Son Dakika

Afyonkarahisar'da kontrolden çıkan otomobil, iş yerinin önündeki merdiveninde asılı kaldı.
Dumlupınar Mahallesi Yeşilyol Caddesinde 16 BU 557 plakalı otomobil, direksiyon hakimiyetini kaybederek yol kenarındaki kaldırımı aşarak bir iş yerinin camından içeriye girerek merdivenlerinde asılı kaldı.
Otomobilin merdivenden asılı kalması iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.
Kazanın gece geç saatlerde olması olası faciayı önlerken iş yerinde maddi hasar oluştu.
Haber Yayın Tarihi: 29.09.2020 13:55 - Kaynak: AA
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