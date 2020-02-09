Son Dakika › Güncel › Kontrolden çıkan otomobil, istinat duvarı kenarında durdu - Son Dakika
Kontrolden çıkan otomobil, istinat duvarı kenarında durdu
6 saat önce
NİĞDE'de sürücüsünün buzlanma nedeniyle direksiyon kontrolünü yitirdiği otomobil, istinat duvarınını kenarında durarak, 4 metre yüksekten düşmekten kurtuldu.
Haber Yayın Tarihi: 09.02.2020 12:40 Kaynak: DHA
NİĞDE'de sürücüsünün buzlanma nedeniyle direksiyon kontrolünü yitirdiği otomobil, istinat duvarınını kenarında durarak, 4 metre yüksekten düşmekten kurtuldu.
Çayır Mahallesi'nde sürücüsünün buzlanma nedeniyle direksiyon kontrolünü yitirdiği otomobil, yaklaşık 4 metre yüksekliğindeki istinat duvarından düşmekten son anda kurtuldu. Sürücü kendi imkanlarıyla araçtan çıkarken, otomobil yapılan çalışmayla kurtarıldı.
Son Dakika Yenikapı'da Büyük Kudüs Mitingi düzenlendi Eşinin dövdüğü kadını kurtarmak isterken katil olan Kadir Şeker için kampanya başlatıldı Eğitime kar engeli! Çok sayıda ilde okullar tatil edildi "Türkiye'ye bağlanmak korkunç" diyen KKTC Cumhurbaşkanı Akıncı'dan yeni açıklama: Sözlerimin arkasındayım