Kontrolden çıkan otomobil istinat duvarına çarparak durabildi - Son Dakika
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Kontrolden çıkan otomobil istinat duvarına çarparak durabildi

27.04.2022 13:29
Kontrolden çıkan otomobil istinat duvarına çarparak durabildi

Bilecik'te seyir halinde kontrolde çıkan otomobil, yol kenarında bulunan istinat duvarı çarptı.

Bilecik'te seyir halinde kontrolde çıkan otomobil, yol kenarında bulunan istinat duvarı çarptı. Kazada 2 kişi yaralandı.

Alınan bilgilere göre; Bilecik'in Vezirhan beldesinden Gölpazarı ilçesi istikametine seyir halindeki 11 RA 004 plakalı otomobil sürücü Ş. Ş., Karaağaç Köyü mevkiine geldiğinde aracın direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan araç yol kenarında bulunan istinat duvarı çarparak durabildi. Kazada araç içinde yolcu olarak bulunan S. Ç.ve H. Ş. hafif şekilde yaralandı.

Jandarma kazayla ilgili inceleme başlattı. - BİLECİK

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Gölpazarı, Otomobil, Vezirhan, Bilecik, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Kontrolden çıkan otomobil istinat duvarına çarparak durabildi - Son Dakika


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