Son Dakika Haberleri: Kontrolden çıkan otomobil istinat duvarını yıkıp bahçeye girdi
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Kontrolden çıkan otomobil istinat duvarını yıkıp bahçeye girdi

6 saat önce

- Kontrolden çıkan otomobil istinat duvarını yıkıp bahçeye girdi Sürücüsünün alkollü olduğu iddia edilen otomobil bahçeden içeri girdiDENİZLİ - Denizli'de sürücüsü alkollü olduğu iddia edilen otomobil, bir binanın çevresindeki tel çitleri yıkıp bahçeye daldı.

- Kontrolden çıkan otomobil istinat duvarını yıkıp bahçeye girdi

Sürücüsünün alkollü olduğu iddia edilen otomobil bahçeden içeri girdi

DENİZLİ - Denizli'de sürücüsü alkollü olduğu iddia edilen otomobil, bir binanın çevresindeki tel çitleri yıkıp bahçeye daldı.

Edinilen bilgilere göre, olay Merkezefendi ilçesi Murat Dede Mahallesi 212. Sokak'ta meydana geldi. Adnan E. idaresindeki 35 VD 019 plakalı otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bir binanın tel çitlerini yıkarak bahçeye girdi. Olay yerine gelen polis ekipleri, Adnan E.'nin 148 promil alkollü olduğunu tespit etti. Gözaltına alınan sürücü karakola götürülürken, otomobil ise çekici yardımı ile kaldırıldı. Kaza esnasında bahçenin ve kaldırımın boş olması olası bir felaketin önüne geçti.

Kaza ile ilgili başlatılan soruşturma devam ediyor.

Kontrolden çıkan otomobil istinat duvarını yıkıp bahçeye girdi

Denizli, Yerel

Haber Yayın Tarihi: 25.11.2019 10:01 Kaynak: İHA
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