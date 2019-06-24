Son Dakika Haberleri: KONTROLDEN ÇIKAN OTOMOBİL KAFEYE DALDI
Son Dakika Güncel Haber

KONTROLDEN ÇIKAN OTOMOBİL KAFEYE DALDI

1 saat önce

ANKARA'nın Yenimahalle ilçesinde kontrolden çıkarak kafeye dalan otomobilin kadırn sürücüsü yaralandı.

ANKARA'nın Yenimahalle ilçesinde kontrolden çıkarak kafeye dalan otomobilin kadırn sürücüsü yaralandı.
Olay, gece saatlerinde Melih Gökçek Bulvarı üzerinde meydana geldi. Arzu Turna idaresindeki 49 AB 980 plakalı otomobil, henüz bilinmeyen bir nedenle kontrolünden çıktı. Kaldırama çarparak savrulan otomobil, yol üzerinde kapalı olan bir kafeye girdi. Kazada, sürücü Arzu Turna yaralanırken, otomobil ve kafede hasar meydana geldi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralıyı, yapılan ilk müdahalenin ardından Yenimahalle Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Turna'nın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Polis, kazayla ilgili inceleme başlattı.
KONTROLDEN ÇIKAN OTOMOBİL KAFEYE DALDI
Haber Yayın Tarihi : 24.06.2019 04:26 Kaynak: DHA
Avrupa Birliği, Yenimahalle, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Oy kullanmaktan dönen aileyi taşıyan araç tarlaya uçtu: 1 ölü, 1 yaralı İSTANBUL- ARNAVUTKÖY'DE OY KULLANMAKTAN DÖNEN AİLE KAZA YAPTI: 1 ÖLÜ TÜSİAD ve TÜRKONFED'den İstanbul seçimi değerlendirmesi Ünlü anketçi İstanbul seçiminde oluşan farkın nedenini açıkladı

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.6.2019 05:42:02. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: KONTROLDEN ÇIKAN OTOMOBİL KAFEYE DALDI
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]