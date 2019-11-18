Son Dakika Haberleri: Kontrolden çıkan otomobil kaldırımda yürüyen kişiye çarptı
Son Dakika Güncel Kontrolden çıkan otomobil kaldırımda yürüyen kişiye çarptı - Son Dakika

Kontrolden çıkan otomobil kaldırımda yürüyen kişiye çarptı

6 saat önce

Bursa'nın Orhangazi ilçesinde kaldırımda yürürken bir aracın çarptığı kişi yaralandı.

Bursa'nın Orhangazi ilçesinde kaldırımda yürürken bir aracın çarptığı kişi yaralandı.

T.D. (27) idaresindeki 16 LON 43 plakalı otomobil, Siteler mevkisi Güneş Sokağı'nda kontrolden çıkarak, kaldırımda yürüyen Oktay Bulut'a (41) çarptı. Araç, bahçe duvarına da çarparak durabildi.

Kazada yaralanan Bulut, Orhangazi Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.

Otomobil sürücüsü ise ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

Kontrolden çıkan otomobil kaldırımda yürüyen kişiye çarptı

Orhangazi, Bursa, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 18.11.2019 05:45 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Bursa'da bir kadın, bebek arabasıyla her gün köpeğini gezintiye çıkarıyor
Geri sayım başladı! Yerli otomobil Gebze'de üretilecek Park halindeki 2 araç, mangal kıvılcımından dolayı kül oldu Dünyaca ünlü otomobil markalarına makine üretiyor

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.11.2019 00:32:43. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Kontrolden çıkan otomobil kaldırımda yürüyen kişiye çarptı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]